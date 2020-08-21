Son dakika! TIR'ın dorsesinde yakalanan 173 kaçak göçmene sınır dışı Son dakika haberi... SAMSUN'da polis ekiplerince bir TIR'ın dorsesinde yakalanan 173 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye gönderildi.

SAMSUN'da polis ekiplerince bir TIR'ın dorsesinde yakalanan 173 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Ağustos Salı günü şüphe üzerine durdurduğu 14 BD 759 plakalı TIR'da arama yaptı. Ekipler, TIR'ın dorsesini açtığında 173 kaçak göçmenle karşılaştı. Konaklamaları için Atatürk Spor Salonu'na götürülen göçmenlerin bir kısmı, sevk sırasında kaçmaya çalıştı. Tamamı yakalanan göçmenler sağlık kontrolünün ardından spor salonunda misafir edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında otobüslere bindirilen göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye doğru yola çıktı.

Kaynak: DHA