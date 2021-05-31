Son dakika... TIR'ın çarptığı minibüsün sürücüsü öldü, eşi yaralandı
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Son dakika... TIR'ın çarptığı minibüsün sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Son dakika... TIR'ın çarptığı minibüsün sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: KÜTAHYA'da Ahmet M. (62), kullandığı TIR ile karşı yönden gelen minibüse çarptı.

KÜTAHYA'da Ahmet M. (62), kullandığı TIR ile karşı yönden gelen minibüse çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Erol Tunçil (59) olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Kadriye Tunçil (50) ise yaralandı. Kazanın ardından kaçan TIR'ın sürücüsü jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, Kütahya-Bozüyük kara yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet M., kullandığı 06 DG 7355 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Erol Tunçil idaresindeki 43 ER 550 plakalı minibüse çarptı. Kazanın ardından TIR sürücüsü, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, minibüs sürücüsü Erol Tunçil'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan eşi Kadriye Tunçil ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Ahmet M.'nin kullandığı TIR, Kütahya- Tavşanlı kara yolu Yoncalı kavşağında durduruldu. Araçta yapılan incelemede kazaya karıştığı tespit edileh TIR sürücüsü Ahmet M.,  gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Son dakika... TIR'ın çarptığı minibüsün sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Son dakika... TIR'ın çarptığı minibüsün sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Son dakika... TIR'ın çarptığı minibüsün sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Son dakika... TIR'ın çarptığı minibüsün sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

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