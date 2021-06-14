Son dakika: TIR'a çarpan otomobildeki anne ile oğlu öldü, baba ve kızı yaralı

Edinilen son dakika haberine göre TIR'a çarpan otomobildeki anne ile oğlu öldü, baba ve kızı yaralı ANKARA'da, park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki sürücü İrfan İnanlı ile kızı Seda (2) yaralandı, eşi Esra ve oğlu Aybey Taha (6) yaşamını yitirdi.