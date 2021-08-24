Son dakika... TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Son dakika... TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Bünyamin Karacan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü, hayatını kaybetti.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü, hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Tosya ilçesi Yazıçam mevkisinde meydana geldi. Özgür Küp yönetimindeki 24 DIA 244 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Mustafa Sorgusormaz yönetimindeki 50 AAE 696 plakalı çekici ve 33 CMK 54 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, hafif ticari aracın sürücüsü Özgür Küp'ün hayatını kaybettiği belirlendi. TIR şoförü Mustafa S., diğer araç sürücüsünün öldüğünü öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı.Bu arada kaza, bölgedeki dinlenme tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Son dakika... TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Son dakika... TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Son dakika... TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Son dakika... TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bünyamin Karacan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Destici Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Barış Arduç Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Mert Günok Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika... TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 14:12:26. #1.14#

title