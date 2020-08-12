Son dakika... TIR'a çarpan cipin sürücüsü Aslı, sıkıştığı yerden 45 dakikada kurtarıldı (2) Son dakika haberleri: KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDATEM yolu Bolu Geçişinde cipin önündeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kaza, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

TEM yolu Bolu Geçişinde cipin önündeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kaza, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Hızla ilerleyen cipin sol şeritten sağ şeride geçerek önce TIR'ın dorsesine ardından da bariyere çarptıktan sonra savrulduğu görüldü. Bu sırada, emniyet şeridinde duran bir araçtan inip, yol kenarında bulunan kişinin kazayı görerek bariyerin gerisine geçtiği görüldü.

Kaynak: DHA