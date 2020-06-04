Son Dakika: TİM Sektörler Konseyi Üyesi Çetinkaya: "Petroldeki artış küresel toparlanmanın sinyali"
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Son Dakika: TİM Sektörler Konseyi Üyesi Çetinkaya: "Petroldeki artış küresel toparlanmanın sinyali"

Son dakika haberi... TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, petrol fiyatlarındaki artışın, ekonomilerin yavaş yavaş açıldığını gösterdiğini kaydetti.

Son Dakika: TİM Sektörler Konseyi Üyesi Çetinkaya:
04.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:47

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, petrol fiyatlarındaki artışın, ekonomilerin yavaş yavaş açıldığını gösterdiğini kaydetti.

Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayı enflasyon rakamlarını ve emtia fiyatlarındaki mevcut seyri değerlendirdi.

Pandemi nedeniyle yılın ilk 4 ayını durağan geçiren küresel ekonomide kademeli toparlanma sürecine girildiğini belirten Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkilerinin azalmaya başladığı mayıs ayında petrol fiyatlarında gördüğümüz artış ulaştırma endeksine yansımış gözüküyor. Nisan ayında Brent petrolün varili 19 doları görmüşken, bugün baktığımızda 40 dolardan işlem görüyor. Bu önemli bir gösterge. Haziran ayında da ekonomilerin açılmasının varlık sınıflarının tamamında fiyatlandığını görüyoruz. Özellikle petrol fiyatlarındaki artış, ekonomilerin yavaş yavaş açıldığını gösteriyor ancak bu durum, enflasyonda yüzde 10'un altını görmemiz açısından zaman alacak."

"Avronun daha güçlü kalması ihracatçımız için güzel bir haber"

Rüstem Çetinkaya, mayıs ayı enflasyonunu değerlendirirken, "Mayıs enflasyonu bize gösteriyor ki talep koşulları zayıf olmasına rağmen dezenflasyon kolay olmayacak. Türk lirasındaki değer kaybı ve küresel emtia fiyatlarındaki artış bir araya geldiğinde enflasyonda düşüş biraz uzayabilir gibi gözüküyor. Ancak unutmamak gerekir ki dolar likiditesinin bol olması ve ABD'de devam eden toplumsal olaylar, dolar kuru üzerinde daha rahat bir dönemi beklememize olanak kılıyor. Sepete baktığımızda ise avronun daha güçlü kaldığını görüyoruz. Bu elbette ihracatçımız için güzel bir haber." ifadelerini kullandı.

Mevcut enflasyon ile politika faizi arasındaki makasın 300 baz puanın üzerine geldiğine işaret eden Çetinkaya, dövizdeki seyrin, Merkez Bankası'nın hazirandaki faiz kararında kritik rol oynayacağını vurguladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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