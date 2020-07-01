Son dakika... Tillo Kaymakamlığı maske dağıttı Son dakika gelişmesine göre Siirt'in Tillo ilçesinde esnaf ve vatandaşlara maske dağıtıldı.

Siirt'in Tillo ilçesinde esnaf ve vatandaşlara maske dağıtıldı.

Tillo Kaymakamı Lokman Düzgün, beraberinde Tillo Milli Eğitim Müdürü Bahattin Çelik ve kurum yetkilileriyle ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.

Vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri uyarısında bulunan Düzgün, ilçede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı her türlü tedbirin alındığını belirtti.

Vatandaşlar da maske için Kaymakam Düzgün'e teşekkür etti.

Kaynak: AA