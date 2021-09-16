Son dakika: Tilki yavrusu itfaiye erlerinin maskotu oldu

Tilki yavrusu itfaiye erlerinin maskotu oldu

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yaklaşık bir haftadır itfaiye istasyonunun bahçesine gelen yavru tilki itfaiye erlerinin dostu oldu.

Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesinde bulunan itfaiye müdürlüğüne akşam saatlerinde ormanlık alandan gelen yavru tilki ile görevliler yiyeceklerini paylaştı. Bunun üzerine her gün havanın kararmasıyla itfaiye müdürlüğünün bahçesine gelen yavru tilki, itfaiye erlerinin maskotu oldu.

Bir kedi de tilkinin yanına gelerek yiyecekten alınca, ortaya renkli görüntüler çıktı.