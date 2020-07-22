Son Dakika | TİKA'nın Pakistan'daki eğitim seferberliği devam ediyor
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Son Dakika | TİKA'nın Pakistan'daki eğitim seferberliği devam ediyor

Son dakika güncel haberi: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın en yoğun nüfuslu şehri Karaçi'de kurduğu ikinci çocuk kütüphanesini hizmete sundu.

Son Dakika | TİKA'nın Pakistan'daki eğitim seferberliği devam ediyor
22.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:23

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın en yoğun nüfuslu şehri Karaçi'de kurduğu ikinci çocuk kütüphanesini hizmete sundu.

TİKA, Karaçi'de suç oranının yüksek olduğu Mustafa Koloni bölgesinde geçtiğimiz yıl kurduğu modern çocuk kütüphanesinin bölge halkının takdirini kazanması ve öğrencilerin kütüphaneyi aktif kullanmasından sonra sosyo-ekonomik düzeyi düşük Lyari semtinde de modern bir kütüphane kurdu. Kütüphane için Lyari'nin merkezinde bulunan en köklü devlet okulu DCTO seçildi. Kütüphane için seçilen alan, tadilatların tamamlanması ve malzemelerin temin edilmesiyle modern bir kütüphane görünümüne kavuştu. Kiran Derneği iş birliğiyle kurulan kütüphaneden yılda 3 bin öğrencinin faydalanması öngörülüyor. Kütüphane öğrencilerin çevrimiçi araştırma yapabilecekleri teknolojik altyapıya sahip olmasının yanında velilere danışmanlık hizmetinin verileceği ve seminer çalışmalarının yapılacağı ayrı bir bölüme de sahip.

TİKA Karaçi Koordinatörü İbrahim Katırcı, eğitim alanında bir projenin daha başarıyla tamamlandığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin Pakistan'ın kalkınma çabalarına destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Kiran Derneği kurucusu Sabina Khatri ise, kütüphanenin Lyari bölgesinde çok büyük bir eksikliği giderdiğini, hem bölgedeki çocukların hem de velilerin faydalanacağına dikkat çekerek, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağladığı için TİKA'ya teşekkür etti.

Velilerden Mediha Sheikh, kütüphanede haftalık olarak anneler için düzenlenen seminerlerde öğrendiği pratik bilgileri çocuklarının eğitiminde uygulamaya başladığını dile getirerek, bu imkanı sağladığı için Türk halkına teşekkürlerini ifade etti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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