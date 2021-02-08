Son dakika: TİKA, kan hastası çocuklar için Pakistan'ın ilk ara yoğun bakım ünitesini açtı
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Son dakika: TİKA, kan hastası çocuklar için Pakistan'ın ilk ara yoğun bakım ünitesini açtı

08.02.2021 20:25 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:28
Son dakika: TİKA, kan hastası çocuklar için Pakistan'ın ilk ara yoğun bakım ünitesini açtı

Son dakika haberine göre Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Pakistan'ın Karaçi kentinde kan hastası çocuklar için açtığı ilk ara yoğun bakım ünitesi törenle hizmete girdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Pakistan'ın Karaçi kentinde kan hastası çocuklar için açtığı ilk ara yoğun bakım ünitesi törenle hizmete girdi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, AMTF Kan Hastanesi ile iş birliği dahilinde inşa edilen ara yoğun bakım ünitesinin açılışına Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak, TİKA Karaçi Koordinatörü İbrahim Katırcı, AMTF Kan Hastanesinin kurucusu Dr. Asım Kidvai ve davetliler katıldı.

Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Uçak, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kardeş Pakistan'ın sosyoekonomik kalkınma yolculuğuna bu tür projeler ile destek vereceğini söyledi.

TİKA Karaçi Koordinatörü Katırcı ise inşa edilen sağlık ünitesi ile kan hastalıklarından muzdarip çocukların hayat kalitesinin artırılmasının ve ailelerin omuzlarındaki finansal yükün azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

AMTF Kan Hastanesinin kurucusu Dr. Kidvai ise Türk hükümetine ve TİKA'ya teşekkür etti.

Kan hastası çocuklar için inşa edilen ülkenin ilk ara yoğun bakım ünitesi modern tıbbi ekipman ile donatıldı. 10 yataklı ünite hastalara ücretsiz hizmet verecek.

TİKA, 27 Ocak'ta Karaçi'de bir hastanede damak ve dudak yarığı sorunu bulunan çocukların tedavisi için modern ameliyathane kurmuştu.

TİKA ayrıca Karaçi'de bir hastanede yılda 6 bin hastaya ücretsiz hizmet sunan bir ultrason merkezi açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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