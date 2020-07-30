Son dakika! TİKA'dan Afganistan'daki çocuk ıslahevine destek Son dakika haberlerine göre Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi, Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif Çocuk Islahevi ve Eğitim Merkezinde revir kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi, Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif Çocuk Islahevi ve Eğitim Merkezinde revir kurdu.

Ofisten yapılan açıklamaya göre TİKA, ıslahevine bir revir kurdu ve burayı tıbbi malzemelerle donattı.

Revirin açılış törenine TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan ve Mezar-ı Şerif Çocuk İslahevi ve Eğitim Merkezi Müdürü Muhammed Nasim İbrahimi katıldı.

Törende konuşan İbrahimi, Afganistan halkına yaptığı yardımlardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkına teşekkür etti.

Kaynak: AA