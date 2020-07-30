Son dakika! TİKA'dan Afganistan'daki çocuk ıslahevine destek
Son dakika haberlerine göre Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi, Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif Çocuk Islahevi ve Eğitim Merkezinde revir kurdu.
30.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:02
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi, Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif Çocuk Islahevi ve Eğitim Merkezinde revir kurdu.
Ofisten yapılan açıklamaya göre TİKA, ıslahevine bir revir kurdu ve burayı tıbbi malzemelerle donattı.
Revirin açılış törenine TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan ve Mezar-ı Şerif Çocuk İslahevi ve Eğitim Merkezi Müdürü Muhammed Nasim İbrahimi katıldı.
Törende konuşan İbrahimi, Afganistan halkına yaptığı yardımlardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkına teşekkür etti.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA