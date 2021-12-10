Son dakika: Ticari taksiyle çarpışan cipte sıkışan yolcuyu itfaiye kurtardı

BOLU (İHA) - Bolu'da, ticari taksiyle çarpışan cipte sıkışan kadın yolcu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Aktaş Mahallesi Öney Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan K. idaresindeki 14 T 0087 plakalı Hyundai marka ticari taksi, Cemil K. yönetimindeki 14 GJ 537 plakalı Dacia marka ciple çarpıştı. Kazada, cipte sıkışan yolcu İsmet K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cipte sıkışan İsmet K., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU