Son dakika: Ticari taksinin motosiklete çarptığı anlar kamerada

Son dakika haberi... Karabük'te ticari taksinin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Karabük'te ticari taksinin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde de meydana geldi. S.E.E idaresindeki 78 T 0028 plakalı ticari taksi karşı istikametine dönüş yapmak istediği sırada Ş.K. idaresindeki 19 AAC 654 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Motor sürücüsü kendini kurtarmaya çalıştı"

Olayla ilgili inceleme başlatılırken kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ticari taksinin kontrolsüz dönüş yapan minibüse çarpmamak için karşı şeride geçtiği sırada motosiklete çarptığı görülüyor. Ticari taksinin üzerine geldiğini fark eden motor sürücüsü aracından inip kendini kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadığı anlar görüntülerde yer alıyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı