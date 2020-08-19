Son Dakika: Ticaret Bakanlığının ilk "Kriminal Laboratuvarı" hizmete hazır
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Son Dakika: Ticaret Bakanlığının ilk "Kriminal Laboratuvarı" hizmete hazır

Son dakika habere göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekipleri ve diğer kolluk birimlerinin hizmetine sunulmak üzere bakanlığın ilk tam teşekküllü ve modern "Kriminal Laboratuvarı"nın Ankara'da faaliyete başladığını bildirdi.

19.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:46

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekipleri ve diğer kolluk birimlerinin hizmetine sunulmak üzere bakanlığın ilk tam teşekküllü ve modern "Kriminal Laboratuvarı"nın Ankara'da faaliyete başladığını bildirdi.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza birimleri tarafından her gün gümrük kapılarında, limanlarda ve havalimanlarında, başta uyuşturucu maddeler olmak üzere çok farklı türde kaçak eşya yakalamalarının gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Yasa dışı bu girişimlerle daha etkin mücadele edebilmek için gerekli tüm imkanları sağladıklarını belirten Pekcan, "Bir yandan suçu önlemeye yönelik teknolojik yatırımlarımıza devam ederken, diğer yandan da suça konu eşya ve delillerin tespiti ve analizi noktasında kurumsal kapasitemizi geliştiriyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri ve diğer kolluk birimlerinin hizmetine sunulmak üzere ilk tam teşekküllü ve modern Kriminal Laboratuvarımız faaliyete başladı." ifadelerini kullandı.

Laboratuvarın önemine dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Hizmete giren laboratuvarımız sayesinde ele geçirdiğimiz eşyaların tespiti ve tahlili daha hızlı gerçekleştirilirken, suç eşyası ve diğer kanıt oluşturabilecek unsurların analizi sağlanarak soruşturma süreçlerimizin etkinliği artırılacak. Dünya örnekleriyle rekabet edebilir düzeydeki son teknoloji cihaz ve ekipmanlarla donatılan laboratuvarımız suç ve suç delillerinin incelenmesinde ve çözümlenmesinde önemli rol oynayacak. Laboratuvarda ilk etapta yakalanan uyuşturucu ve uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilenlerin tespiti ve tahlili hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek."

Pekcan, daha sonra parmak izi ve diğer izler, balistik, patlayıcı maddeler, moleküler genetik incelemeler gibi bölümlerin de hizmete gireceği bilgisini verdi.

Suçla mücadelede önemli rol oynayacak

Ticaret Bakanlığının Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, Ankara Lojistik Üssü'ndeki 156 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyor. Söz konusu laboratuvar, Narkotik ve Psikotrop Maddeler İnceleme, Parmak İzi ve Diğer İzler İnceleme, El Yazısı, İmza ve Doküman İnceleme, Bilişim, Ses, Görüntü ve Data İncelemeleri, Moleküler Genetik İncelemeler, Balistik İncelemeler, Patlayıcı Maddeler İnceleme bölümlerinden oluşuyor.

Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, uzman personeli ve son teknoloji cihaz ve ekipmanlarıyla narkotik ve psikotrop maddelerin türleri ve miktarlarının tespiti ve inceleme konusu delile ilişkin adli makamlarca talep edilen uzmanlık analiz raporu düzenlenmesinde, suçla mücadelede önemli bir işlevi yerine getirecek. Dünyada gümrük alanında ihtisaslaşmış kriminal laboratuvarlar işlevsellik açısından her geçen gün önem kazanıyor. Ticaret Bakanlığına bağlı Kriminal Laboratuvarında da Alman Gümrük Kriminal İdaresi, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza laboratuvarları gibi önde gelen kuruluşların uyuşturucu madde analizlerinde istifade ettiği metodlar ve ekipmanlar kullanılıyor.

Olay yerlerinden elde edilen delilleri inceleyerek bilirkişi raporu tanzim etmekle görevli Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, suç ve suç delillerinin incelenmesini ve çözümlenmesini sağlamak suretiyle tüm kolluk birimlerinin, Cumhuriyet savcılıklarının ve mahkemelerin hizmetinde olacak.

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Son Dakika: Ticaret Bakanlığının ilk 'Kriminal Laboratuvarı' hizmete hazır

Kaynak: AA

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