Son dakika! Ticaret Bakanlığı yönetmeliği ile otomobil, taksitli satış kapsamına dahil edildi.
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Son dakika! Ticaret Bakanlığı yönetmeliği ile otomobil, taksitli satış kapsamına dahil edildi.

16.03.2021 08:36 | Son Güncelleme: 16.03.2021 08:40
Son dakika! Ticaret Bakanlığı yönetmeliği ile otomobil, taksitli satış kapsamına dahil edildi.

Son dakika haberlerine göre Ticaret Bakanlığı yönetmeliği ile otomobil, taksitli satış kapsamına dahil edildi.

Ticaret Bakanlığı yönetmeliği ile otomobil, taksitli satış kapsamına dahil edildi. Otomobil satışında değerine göre 24-60 ay arasında taksit yapılabilecek. Değeri 120 bin ile 300 bin TL arasında olan taşıt satışında ise taksit sayısı 48 olarak belirlendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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