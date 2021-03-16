Son dakika! Ticaret Bakanlığı yönetmeliği ile otomobil, taksitli satış kapsamına dahil edildi.

Ticaret Bakanlığı yönetmeliği ile otomobil, taksitli satış kapsamına dahil edildi. Otomobil satışında değerine göre 24-60 ay arasında taksit yapılabilecek. Değeri 120 bin ile 300 bin TL arasında olan taşıt satışında ise taksit sayısı 48 olarak belirlendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı