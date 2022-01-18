Son dakika! Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Dereköy Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Dereköy Sınır Kapısında inceleme yaptı.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, Destek Hizmetleri Genel Müdür Vekili Oğuzhan Şatıroğlu, Uluslararası Hizmet Ticareti Daire Başkanı Vekili Yusuf Karakaş'tan oluşan heyet, sınır kapısını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Heyete eşlik eden Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, yaptığı açıklamada, sınır kapısının tır trafiğine açılması için çalıştıklarını, oda olarak üzerlerine düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduklarını kaydetti.