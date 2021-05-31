Son Dakika | Ticaret Bakanlığı, OAİB ile Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri gerçekleştirecek
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Son Dakika | Ticaret Bakanlığı, OAİB ile Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri gerçekleştirecek

Son Dakika | Ticaret Bakanlığı, OAİB ile Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri gerçekleştirecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanlığı tarafından, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği eğitim organizasyonu ile Çankırı, Çorum, Yozgat, Boğazlıyan-Yozgat ve Sivas'ta yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 7-8 Haziran'da Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği eğitim organizasyonu ile Çankırı, Çorum, Yozgat, Boğazlıyan-Yozgat ve Sivas'ta yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 7-8 Haziran'da Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla yurtta Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenleniyor. Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri organizasyonları COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde online olarak yapılıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği eğitim organizasyonu ile Çankırı, Çorum, Yozgat, Boğazlıyan - Yozgat ve Sivas'ta yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 7-8 Haziran'da Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecek.

Söz konusu seminerler, 7 Haziran'da Ticaret Bakanlığı tarafından İhracatta Uygulanan Destek Programları, Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu, İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması, 8 Haziran'da Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları, Ticarette Teknik Engeller, 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, Türk EXİMBANK İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları ve E-Ticaret/ E- İhracat Uygulamaları konularını kapsıyor.

Ticaret Bakanlığınca, 2020 yılında 75 ilde, 17 işbirliği kuruluşu ile 45 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlenmiş ve bu seminerlere 4 bin 131 kişi tarafından katılım sağlandı. 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde 12 işbirliği kuruluşu ile 28 ilde gerçekleştirilen 24 online Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerine 5 bin 1 kişi tarafından katılım sağlandı. 2021 yılında video konferans yöntemiyle 55 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri gerçekleştirilmesi planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son Dakika | Ticaret Bakanlığı, OAİB ile Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri gerçekleştirecek - Haberler Ekonomi
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