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Son Dakika: Ticaret Bakanlığı Haziran ayı ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı

Gelen son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı, Genel Ticaret Sistemi (GTS) ve Özel Ticaret Sistemi (ÖTS) ışığında Haziran ayı ithalat ve ihracat verilerini açıkladı.

Son Dakika: Ticaret Bakanlığı Haziran ayı ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı
02.07.2020 12:18 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:26

Ticaret Bakanlığı, Genel Ticaret Sistemi (GTS) ve Özel Ticaret Sistemi (ÖTS) ışığında Haziran ayı ithalat ve ihracat verilerini açıkladı.

GTS kapsamında genel ihracat ve ithalat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanlığı, Haziran ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre arttığını bildirdi. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 15,77 artarak 13 milyar 469 milyon dolar, ithalat yüzde 8,24 artarak 16 milyar 305 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 11,52 artarak 29 milyar 774 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,61 seviyesine yükseldi.

Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle dünya ekonomilerinde yaşanan daralmanın olumsuz etkilerinin hem Türkiye hem de dünya ekonomilerinin normalleşme sürecine girdiği Haziran ayından itibaren ortadan kalkmaya başladığı kaydedildi. Verilere göre Mayıs ayından itibaren yukarı yönlü toparlanma sinyali veren ihracat Haziran ayında artışa geçerek, Haziran ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 35,13 artış gösterdi. Mayıs ayında yüzde 74,5, geçen yılın Mayıs ayında ise yüzde 77,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı Haziran ayında yüzde 82,6'ya yükseldi. İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında ise Haziran ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,8 oldu. Bu rakam Ocak-Haziran döneminde yüzde 75,9 olarak gerçekleşti. Haziran ayında ithalat ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,24 artarak, 16 milyar 305 milyon dolar olarak gerçekleşti.

GTS kapsamında son 12 aylık dönemde Türkiye'nin ihracatı bir önceki döneme göre yüzde 6,38 oranında azalış ile 167 milyar 525 milyon dolar, ithalat ise yüzde 0,99 oranında azalış ile 207 milyar 90 milyon dolar oldu. Yine GTS kapsamında dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 2,44 azalarak, 374 milyar 614 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80,89 oldu. GTS'ye göre Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve ABD oldu. Bakanlık, Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülkenin Almanya olduğunu açıkladı. Almanya'nın ihracat rakamları arasındaki payı ise 1 milyar 293 milyon dolar oldu. Almanya'yı sırasıyla 1 milyar 13 milyon dolar ile İngiltere, 792 milyon dolar ile ABD takip etti. Haziran ayında Türkiye'nin ihracat yaptığı ilk 5 ülkenin 4'ünde yüzde 52,4'lere varan artışlar yaşandı.

En fazla ithalat yapılan ülkeler ise sırasıyla Çin, Almanya ve Rusya Federasyonu oldu. Haziran ayında en fazla ithalat yapılan Çin'in ithalattaki payı 1 milyar 935 milyon dolar oldu. Çin'i sırasıyla 1 milyar 526 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 185 milyon dolarla Rusya Federasyonu izledi.

ÖTS kapsamında genel ihracat ve ithalat rakamlarını da açıklayan Ticaret Bakanlığı, Haziran ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,07, ithalatın ise yüzde 11,07 oranında arttığını kaydetti. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 15,07 artarak 12 milyar 733 milyon dolar, ithalat yüzde 11,07 artarak 15 milyar 830 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 12,82 artarak 28 milyar 563 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80,43'e yükseldi.

ÖTS'ye göre Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler Almanya, İngiltere ve ABD oldu. En fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 210 milyon dolar ile Almanya olurken, bu ülkeyi 990 milyon dolar ile İngiltere ve 719 milyon dolar ile ABD takip etti.

ÖTS'ye göre Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülkeler de Çin, Almanya ve Rusya Federasyonu olarak kayda geçti. Haziran ayında en fazla ithalat yapılan ülke 1 milyar 851 milyon dolar ile Çin olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 502 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 155 milyon dolarla Rusya Federasyonu izledi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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