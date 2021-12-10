İZMİR (AA) - Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınır olan 545 bin 550 lira ceza verdiğini bildirdi.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri

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