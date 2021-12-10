Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınır olan 545 bin 550 lira... - Haberler Ekonomi
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Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınır olan 545 bin 550 lira...

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınır olan 545 bin 550 lira...
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınır olan 545 bin 550 lira ceza verdiğini bildirdi.

İZMİR (AA) - Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınır olan 545 bin 550 lira ceza verdiğini bildirdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık uyarmıştı! Stokçuluk yapan otomotiv bayiine rekor ceza

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık uyarmıştı! Stokçuluk yapan otomotiv bayiine rekor ceza

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri

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