Son dakika... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda...
Son dakika haberlerine göre Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda Irak'tan gelen bir tırda 18 kilogram uyuşturucu yakalandı.
22.08.2020 10:34 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:40
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda Irak'tan gelen bir tırda 18 kilogram uyuşturucu yakalandı. - ANKARA
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Kaynak: İHA