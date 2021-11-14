Son dakika! Ticaret Bakanlığı ekimde 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi - Haberler Ekonomi
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Son dakika! Ticaret Bakanlığı ekimde 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Son dakika! Ticaret Bakanlığı ekimde 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ekimde 610 firma için izin belgesi düzenledi.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ekimde 610 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın, ekim ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 11 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 25 oldu.

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AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

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