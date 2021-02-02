Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ocak ayında ithalatımız, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 5,6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar oldu."

Son dakika ekonomi haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ocak ayında ithalatımız, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 5,6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar oldu.