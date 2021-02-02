Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ocak ayında ithalatımız, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 5,6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar oldu."
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Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ocak ayında ithalatımız, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 5,6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar oldu."

02.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:30
Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

Son dakika ekonomi haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ocak ayında ithalatımız, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 5,6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ocak ayında ithalatımız, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 5,6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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