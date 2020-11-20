Son dakika... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi vefat etti
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Son dakika... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi vefat etti

20.11.2020 01:14 | Son Güncelleme: 20.11.2020 01:19
Son dakika... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi vefat etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, bir süredir tedavi altında olan annesi vefat etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, bir süredir tedavi altında olan annesi vefat etti. Vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter adresinden duyurdu.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Ruhsar Pekcan'ın annesi hayatını kaybetti. Vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından şöyle paylaştı,

"Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi'ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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