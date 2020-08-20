Son dakika... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "E-Ticaret Bilgi Platformunu açtığımız günden bugüne 230 bin kişi... Son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "E-Ticaret Bilgi Platformunu açtığımız günden bugüne 230 bin kişi portalımızı kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "E-Ticaret Bilgi Platformunu açtığımız günden bugüne 230 bin kişi portalımızı kullandı." - ANKARA Kaynak: İHA