Son dakika... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "E-Ticaret Bilgi Platformunu açtığımız günden bugüne 230 bin kişi...
Son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "E-Ticaret Bilgi Platformunu açtığımız günden bugüne 230 bin kişi portalımızı kullandı.
20.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:31
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "E-Ticaret Bilgi Platformunu açtığımız günden bugüne 230 bin kişi portalımızı kullandı." - ANKARA
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Kaynak: İHA