Son dakika... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz."
26.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:54
Son dakika habere göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya