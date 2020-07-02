Son dakika... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA Editör Masası'na konuk oldu: (1) Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haziran ayı ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artışla 13 milyar 469 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haziran ayı ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artışla 13 milyar 469 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin bütün dünyada toplum sağlığı kadar ülke ekonomilerini de derinden etkilediğini belirten Pekcan, Türkiye'nin de bunu mart ayından itibaren hissettiğini söyledi.

Pekcan, mart ayında ihracatın yüzde 18,1, nisanda yüzde 41,4 ve mayısta yüzde 40,9 düştüğüne işaret etti. Bakan Pekcan, Türkiye'nin geçen yıl en çok ihracat artışı gerçekleştiren 50 ülke içinde 8'inci sırada olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin pandemiden ekonomi ve dış ticaret olarak etkilendiğine dikkati çeken Pekcan, bu süreçte ihracatın durmaması için gereken tüm önlemleri aldıklarını dile getirdi.

Pekcan, mayıs ayında ihracatın durmadığını ancak azaldığını ifade ederek, "Nisana nazaran bu ayda yüzde 10,8 toparlanma gördük. Zaten bize toparlanma sinyali vermişti. Haziranda daha iyi olmasını bekliyorduk. Çünkü nisan ve mayısta Ramazan Bayramı, 1 Mayıs, 19 Mayıs ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması gibi nedenlerle daha da fazla etkilenmişti." dedi.

Bugün dış ticaret rakamlarıyla ilgili haberlerin güzel olduğunu belirten Pekcan, şu bilgileri verdi:

"İhracatımız, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 15,8 artış kaydederek 13 milyar 469 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu yılın mayıs ayına göre yüzde 35 ihracat artışı var, gerçekten ciddi bir rakam. İthalat da yüzde 8,2 artışla 16 milyar 305 milyon dolar oldu. Haziranda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,6 olarak gerçekleşti. Bu rakam, Haziran 2019'da yüzde 77,2, geçen mayıs ayında ise yüzde 74,5 seviyesinde. Haziran ayına altın ticareti hariç bakınca, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,8."

Bu süreçte desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, TİM yönetimine, ihracatçı birliklerine, UND'ye ve bakanlık mensuplarına teşekkür eden Pekcan, "İhracatçımızın, sanayicimizin, işçimizin özverili çalışmalarıyla Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Pekcan, en fazla ihracat artışı kaydeden sektörlere ilişkin de "Haziran ayı itibarıyla tekstilde yüzde 24, demir çelikte yüzde 20, elektronikte yüzde 18, makinede yüzde 17, hazır giyimde yüzde 16 artış var. Otomotiv sektörü hala en çok ihracat yapılan kalem ama geçen yıl hazirana göre yüzde 11 gibi bir düşüş görülse de mayıs ayına göre otomotiv ihracatında yüzde 80 artış görüyoruz." diye konuştu.

Ülkeler bazında en çok dış satım artışının, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 43 ile İngiltere'ye ihracatta sağlandığını belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"Bunu, yüzde 37 ile İran, yüzde 34 ile Rusya, yüzde 19,6 ile Çin, yüzde 17,8 ile Irak ve yüzde 12,5 ile Almanya izliyor. İhracat düşüşü yaşanan ülkeler İtalya ve Fransa. Geçen yılın haziran ayına göre, İtalya ile yüzde 4,5, Fransa ile 8,5 düşüş yaşandı. Ancak bu iki ülkede mayıs ayına göre artış yaşanıyor. İhracatın, İtalya'ya yüzde 55, Fransa'ya yüzde 45 oranında artmış olduğunu görüyoruz. İngiltere'ye mayıs ayına göre haziranda yüzde 80, İran'a yüzde 290, Rusya'ya yüzde 56, Almanya'ya da yüzde 40 artmış."

(Sürecek)

Kaynak: AA