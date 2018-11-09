Ticaret Bakanı Pekcan: Hatay'daki Zeytin Dalı Sınır Kapısı Faaliyete Geçirildi

Mehmetçik Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i terörden temizlemişti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Afrin'e açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısının 8 Kasım itibariyle faaliyete geçtiğini söyledi.

AFRİN'E GÜMRÜK KAPISI AÇILDI

Bakan Pekcan, "Gümrüklerde geçtiğimiz dönem bir devrim gerçekleştirdik. Afrin'e açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısını 8 Kasım itibariyle faaliyete geçirdik." dedi.

BİN 612 FİRMAYA CEZA

Bakan Pekcan, döviz kurundaki yükseliş gerekçe gösterilerek yapılan haksız fiyat artışı kapsamında 81 bin 666 ürünün denetlendiğini ve bin 612 firmaya idari para cezası verildiğini söyledi. Bakan Pekcan, "Haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen bin 612 firmaya idari para cezası verildi. TAREKS elektronik sistemi vasıtasıyla uygunsuz olduğu tespit edilen 14 milyondan fazla ürünün ülkemize girişini engelledik." dedi.

43,7 TON UYUŞTURUCU YAKALANDI

Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları hakkında konuşan Pekcan, 31 Ekim itibariyle 43,7 ton uyuşturucu ve ara kimyasal, 14 milyon paket sigara yakalandığını duyurdu. Bakan, yılın ilk 10 ayında yaklaşık 11 bin ton kaçak akaryakıt tespit ettiklerini belirtti.