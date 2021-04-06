Son dakika! Ticaret Bakanı Pekcan, 2020 yılı e-ticaret verilerini açıkladı: (2)

Son dakika gündem haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye şimdiden küresel ölçekte hızla büyüyen e-ticaret ve e-ihracat pazarlarında vardır ve güçlü biçimde olmaya devam edecektir.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye şimdiden küresel ölçekte hızla büyüyen e-ticaret ve e-ihracat pazarlarında vardır ve güçlü biçimde olmaya devam edecektir." dedi.

Pekcan, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020 yılı e-ticaret verilerini açıkladı.

e-ticaretin alternatif bir ticaret metodu olmaktan çıktığını ve giderek daha fazla gündelik hayatın, ticaret ve alışverişin parçası olduğunu belirten Pekcan, "2020 yılında küresel perakende e-ticaret hacminin bir önceki seneye göre yüzde 23 artışla 4,3 trilyon dolara yükselmiş olduğu tahmin edilmektedir. Önümüzdeki 3 sene içinde de bu artışın daha da ivmeleneceği ve mevcut seviyeye göre yüzde 50 gibi bir artışla 6,5 trilyon dolara kadar çıkabileceği öngörülmektedir." diye konuştu.

Pekcan, Türkiye'de de hızlı bir gelişim gösteren e-ticaretin hem tüketicilerin hem de işletmelerin artan kullanımına bağlı olarak giderek yaygınlaştığına dikkati çekerek, Bakanlık olarak e-ticaretin ülkedeki gelişimini en etkin ve güvenli biçimde temin etmek ve desteklemek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

e-ticaretin güvenli yapılmasına lişkin altyapılara verdikleri öneme dikkati çeken Pekcan, "e-ticarette güven damgası" uygulaması kapsamında bugüne kadar 35 e-ticaret sitesinin bu damgayı aldığını bildirdi.

e-ticaret verilerinin TÜİK Resmi İstatistik Programı'na dahil edilmesi için çalışma sürüyor

Pekcan, Türkiye'deki e-ticaret faaliyetlerine ilişkin resmi ve idari kayıtlara dayalı verilerin paylaşılmasının, sektörün mevcut durumunu görebilmesi ve geleceğini planlayabilmesi açısından büyük önem taşıdığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"e-ticaretin ülkemizde planlı, stratejik ve sürdürülebilir büyümesini temin etmek istiyoruz. Bunun için de veriye ve bilgiye dayalı hareket etmek gerekiyor. Bugün açıklayacağımız verilerin, sektörümüzün aktörleri ve paydaşlarına yol gösterici olacağını değerlendiriyoruz. Verilerimizi oldukça bilimsel ve sistematik bir biçimde derleyip, işliyoruz. Şunun da müjdesini vermek isterim, bu verilerin ülkemizin resmi istatistik kuruluşu Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Resmi İstatistik Programı'na dahil edilmesi için de TÜİK ile istişarelerimiz ve çalışmalarımız sürmektedir."

Pekcan, bunu sağlayarak halihazırda açıklanan e-ticaret verilerini istatiksel manada daha da kurumsal hale getirmiş olacaklarını belirterek, "Verilere de dayanarak şunu net bir biçimde söyleyebiliriz ki Türkiye şimdiden küresel ölçekte hızla büyüyen e-ticaret ve e-ihracat pazarlarında vardır ve güçlü biçimde olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH), stratejik konum, genç nüfusun ağılığı, dijital enstrümanlara erişim düzeyi, dijital okuryazarlığın artırılmasına yönelik faaliyetler, lojistik ve tedarik altyapısı gibi faktörlerin Türkiye'nin e-ticarette güçlü biçimde yer alması adına belirleyici faktörler ve avantajlar olduğunu anlattı.

Bakanlık olarak ilgili diğer kamu kurumları, STK'ler ve tüm paydaşlarla çalışmaları sürdüreceklerine işaret eden Pekcan, "Ekonominin itici güçlerinden biri olan e-ticaretin ülkemizde sağlam temeller üzerinde gelişimini sürdürmesi için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

e-ticaret işletme sayısının en fazla olduğu il İstanbul

Pekcan, e-Ticaret Bilgi Platformu'nun kullanımına dair verileri de paylaşarak, "Faaliyete başlamasından bu yana kısa bir zaman geçmesine rağmen E-Ticaret Bilgi Platformu'muzu kullanan kişi sayısı 1 milyonu aşmıştır. Bu rakamın yüzde 31'ini 25-34 yaş arası kullanıcılar oluşturmakta." dedi.

Platformda yer alan e-Ticaret Akademisi'ndeki eğitimlerden bugüne kadar yaklaşık 48 bin kişinin yararlandığı bilgisini veren Pekcan, faaliyete geçtiği haziran ayından bu yana yaklaşık 61 bin kişinin de e-ticaret danışmanı yardımıyla sorularına cevap bulduğunu aktardı.

Pekcan, Türkiye'de e-ticaret yapan işletme sayılarını da aktararak, "Ülkemizde halihazırda e-ticaret faaliyetinde bulunan 256 bin 861 işletme bulunmaktadır. 2019'da bu rakam 68 bin 457 idi. Burada yüzde 275 gibi muazzam artış, e-ticaretin ülkemizde ne kadar dinamik bir şekilde geliştiğinin göstergelerinden birisidir." diye konuştu.

İşletmelerin, aracı hizmet sağlayıcılarını kullanım durumlarına ilişkin bilgilere de değinen Pekcan, şunları kaydetti:

"İşletmelerin yüzde 72'si yalnızca bir pazaryerinde satış yapmayı, yüzde 14'ü iki pazaryerinde satış yapmayı tercih etmektedir. Yüzde 8'i 3 pazaryerini, yüzde 2'si de 4 pazaryerini tercih ederek satış gerçekleştirmektedirler. e-ticaret faaliyetini yürüten işletme sayısının en fazla olduğu ilimiz yüzde 43 ile İstanbul'dur. Bunu sırasıyla Ankara yüzde 9, İzmir yüzde 7, Bursa ve Antalya yüzde 4'er, Konya yüzde 2 ile takip etmektedir."

"e-ihracatı, Türkiye ihracatını artırmak adına çok temel bir enstrüman olarak görüyoruz"

Pekcan, Türkiye'nin küresel ticaretin önemli bir aktörü olduğu gibi, küresel ekonomi içinde ağırlığını her geçen gün artıran e-ticaret faaliyetleri bakımından da öne çıktığını söyledi.

"e-ticaret harcamalarının GSYH'deki oranının 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 51,8 artmış olması ülkemizde e-ticaretin güçlü bir biçimde yükseldiğinin somut bir göstergesidir." diyen Pekcan, klasik perakende ticarete kıyasla e-ticaretin sağladığı imkanların Türkiye'deki ekonomik ve ticari faaliyetlerin artmasına ve ihracatçı tabanın genişlemesine de katkı sağladığını dile getirdi.

e-ihracatı, Türkiye ihracatını artırmak adına çok temel ve kritik bir enstrüman olarak gördüklerini vurgulayan Pekcan, "Önümüzdeki dönemlerde, özel sektörümüzün çatı kuruluşlarının öncülüğünde, Bakanlığımız desteğiyle yurt dışında farklı noktalarda açılacak 'yurt dışı lojistik merkezleri'nin de ülkemizden gerçekleşen e-ihracata önemli katkı sağlamasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Türkiye'nin jeostratejik konumuyla küresel e-ticaret pazarı için önemli bir lojistik merkez olduğuna dikkati çekerek, ülkenin bu özelliğine istinaden e-ticaret faaliyetlerini destekleyici yerli ve yabancı yeni yatırımların artarak sürmesine çalıştıklarını anlattı.

Bugün paylaştıkları verilerin öngörülebilirlik ve planlama açısından Türkiye'deki e-ticaret sektörüne önemli katkı sağlayacağını ve yol gösterici olacağını belirten Pekcan, "İnanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde de e-ticaret hacminin, işletme sayılarımızın, e-ihracatımızın, hızla gelişmeye devam ettiğine, ülkemiz e-ticaret piyasasının hızla derinleştiğine ve kapsama alanını genişlettiğine hep birlikte şahit olacağız." dedi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya