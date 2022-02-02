Son Dakika | Ticaret Bakanı Muş: "İhracatımız ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar oldu. - Haberler Ekonomi
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Son Dakika | Ticaret Bakanı Muş: "İhracatımız ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar oldu.

AA, Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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Son Dakika | Ticaret Bakanı Muş:

Son dakika ekonomi haberi... Ticaret Bakanı Muş: "İhracatımız ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar oldu.

MUŞ (AA) - Ticaret Bakanı Muş: "İhracatımız ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamı."

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

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