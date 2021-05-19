Son dakika: Ticaret Bakanı Muş, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Edinilen son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.