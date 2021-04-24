Bakan Muş, ABD Başkanı Biden'ın sözde "Ermeni Soykırımı" ifadesini kınadı
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Bakan Muş, ABD Başkanı Biden'ın sözde "Ermeni Soykırımı" ifadesini kınadı

Bakan Muş, ABD Başkanı Biden'ın sözde 'Ermeni Soykırımı' ifadesini kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde "Ermeni Soykırımını" ifadesini kınadığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde "Ermeni Soykırımını" ifadesini kınadığını bildirdi.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesini kullanmasını kınıyoruz. Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır. ABD Başkanı'nın, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklamaları Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir girişimdir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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