Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İthalatımız Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54 arttı"
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İthalatımız Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54 arttı"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 'İthalatımız Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54 arttı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolara yükselmiştir.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolara yükselmiştir. Bu değer ile tüm yılların en yüksek ikinci Mayıs ayı ihracat değeri gerçekleşmiştir."

"İthalatımız Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54 artarak 20,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."

"İlk 5 ayda ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3'lük artışla 85,2 milyar dolar seviyesine taşımış durumdayız."

"Mayın ayında Türk lirasıyla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179 olurken, Türk lira ise yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 13,5 milyar TL düzeyini aşmış bulunmakta."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Muş: 'Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar oldu.
Bakan Muş: "Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar oldu.
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İthalatımız Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54 arttı" - Haberler Ekonomi
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