Son dakika... Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay'dan Vali Su'ya ziyaret - Haberler
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Son dakika... Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay'dan Vali Su'ya ziyaret

AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Son dakika... Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay'dan Vali Su'ya ziyaret

Gelen son dakika haberlerine göre Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

MERSİN (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Turagay beraberindeki heyetle valiliğe ziyarette bulundu.

Şeref defterini imzalayan Turagay, daha sonra Vali Su ile görüştü.

Ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Ali İhsan Su, Ticaret, Mersin, su, Güncel, Haberler

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