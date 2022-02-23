Son dakika... Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay'dan Vali Su'ya ziyaret
AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.
MERSİN (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Turagay beraberindeki heyetle valiliğe ziyarette bulundu.
Şeref defterini imzalayan Turagay, daha sonra Vali Su ile görüştü.
Ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel