Son dakika... THY uçaklarında ikram, kapalı kutular halinde dağıtılacak
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Son dakika... THY uçaklarında ikram, kapalı kutular halinde dağıtılacak

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip korona virüs nedeniyle ara verilen uçuşlara 1 Haziran itibariyle yeniden başlayacak olan Türk Hava Yolları (THY), ikram servisinde de değişikliğe gitti.

Son dakika... THY uçaklarında ikram, kapalı kutular halinde dağıtılacak
30.05.2020 23:37 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:37

Yeni tip korona virüs nedeniyle ara verilen uçuşlara 1 Haziran itibariyle yeniden başlayacak olan Türk Hava Yolları (THY), ikram servisinde de değişikliğe gitti. Korona virüs önlemleri kapsamında alınan kararla uçak içinde ikramlar kutu içerisinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak.

Pazartesi günü Ankara uçuşuyla yeniden seferlere başlayacak olan THY korona virüs nedeniyle kabin ekibi ve yolcuların temasını azaltmak için ikram servislerinde yenilikler yaptı. Bu kapsamda uçakta dağıtılacak malzemeler tek kullanımlık olurken, ikramlar kutu ya da paket halinde dağıtılacak. Çay ve kahve servisi kaldırılırken, seferlerde ekonomi sınıfında bulunan yolculara alkol servisi de yapılmayacak. Cam ve porselen bardakların kaldırıldığı uçaklarda menü kartları da dağıtılmayacak. Alınan tedbirler kapsamında uçaklarda hijyen uzmanı ekibi de bulunacak. Bu ekip servisin hiçbir aşamasına dahil olmazken, tüm uçuş boyunca yerleri ve tuvaletleri kontrol ederek temizlik ve hijyenini sağlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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