Son dakika... Thodex soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 78 kişiden 62'si yakalandı.
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Son dakika... Thodex soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 78 kişiden 62'si yakalandı.

Son dakika... Thodex soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 78 kişiden 62'si yakalandı.
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Thodex soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 78 kişiden 62'si yakalandı.

Thodex soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 78 kişiden 62'si yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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