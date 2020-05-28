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(son dakika) TFF Yönetimi Süper Lig kararını verdi (2)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi.

(son dakika) TFF Yönetimi Süper Lig kararını verdi (2)
28.05.2020 16:27 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:27

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi. Süper Lig'in 2019-20 sezonunda kalan 8 hafta daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak. Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedildi. Lig 12 Haziran'da başlayacak ve önümüzdeki ilk 5 haftanın fikstürü bugün açıklanacak. Türkiye Kupası kaldığı yerden devam edecek ve yarı final maçlarının rövanş fikstürü de bugün açıklanacak.

Maçlara deplasmanlı bir şekilde devam edilecek ve takımlar bu süreçte 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. Maçlarda uygulanacak bazı koronavirüs önlemleri ise şöyle:  

-Statlarda maç günü bulunacak görevli sayısı kısıtlı olacak-Basın akreditasyonları kısıtlanacak

-Görevli kişiler maçlardan 2 gün önce testten geçirilecek

Kaynak: DHA

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