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(son dakika) TFF Yönetimi, Kuntz isminde oy çokluğu ile birleşti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
(son dakika) TFF Yönetimi, Kuntz isminde oy çokluğu ile birleşti

(son dakika) TFF Yönetimi, Kuntz isminde oy çokluğu ile birleştiUğur DEMİRKIRDI, iSTANBUL DHA - İstanbul'da dün Hamit Altıntop ile görüşen ve prensip anlaşmasına varılan Alman hoca bugün yönetim kuruluna sunuldu ve yönetim tarafından oy çokluğu ile kabul gördü.

(son dakika) TFF Yönetimi, Kuntz isminde oy çokluğu ile birleşti

Uğur DEMİRKIRDI, iSTANBUL Dha - İstanbul'da dün Hamit Altıntop ile görüşen ve prensip anlaşmasına varılan Alman hoca bugün yönetim kuruluna sunuldu ve yönetim tarafından oy çokluğu ile kabul gördü.

Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz + yerli yardımcı antrenör formülü oldu

Stefan Kuntz, yardımcılarını da belirledikten sonra Türkiye'ye dönecek

Anlaşmanın 2024'e kadar olacağı ve milli takımda yeni bir sistem geliştirileceği de belirtildi

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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