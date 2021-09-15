(son dakika) TFF Yönetimi, Kuntz isminde oy çokluğu ile birleşti
(son dakika) TFF Yönetimi, Kuntz isminde oy çokluğu ile birleştiUğur DEMİRKIRDI, iSTANBUL DHA - İstanbul'da dün Hamit Altıntop ile görüşen ve prensip anlaşmasına varılan Alman hoca bugün yönetim kuruluna sunuldu ve yönetim tarafından oy çokluğu ile kabul gördü.
(son dakika) TFF Yönetimi, Kuntz isminde oy çokluğu ile birleşti
Uğur DEMİRKIRDI, iSTANBUL Dha - İstanbul'da dün Hamit Altıntop ile görüşen ve prensip anlaşmasına varılan Alman hoca bugün yönetim kuruluna sunuldu ve yönetim tarafından oy çokluğu ile kabul gördü.
Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz + yerli yardımcı antrenör formülü oldu
Stefan Kuntz, yardımcılarını da belirledikten sonra Türkiye'ye dönecek
Anlaşmanın 2024'e kadar olacağı ve milli takımda yeni bir sistem geliştirileceği de belirtildi
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri