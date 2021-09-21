Son dakika! TFF Yönetim Kurulu'ndan Kadın Ligleri için yeniden yapılandırma kararı

6 Süper Lig ekibinin kadın futbol takımlarının en üst Kadınlar Ligi'ne alınmasına karar verildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla kadın liglerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin önemli kararlar aldı. Buna göre; federasyona yazılı başvuruda bulunan Altay, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kadın şubelerinin belirlenecek kriterleri sağlamaları koşuluyla yeni oluşturulacak en üst Kadınlar Ligi'ne alınmasına karar verildi.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

Liglerin düzenlenmesi, yapısı ve statülere dair hazırlıklar en kısa sürede tamamlanarak kamuoyuna duyurulacaktır."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri