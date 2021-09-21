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Son dakika! TFF Yönetim Kurulu'ndan Kadın Ligleri için yeniden yapılandırma kararı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika! TFF Yönetim Kurulu'ndan Kadın Ligleri için yeniden yapılandırma kararı

Edinilen son dakika haberine göre 6 Süper Lig ekibinin kadın futbol takımlarının en üst Kadınlar Ligi'ne alınmasına karar verildi - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla kadın liglerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin önemli kararlar aldı.

6 Süper Lig ekibinin kadın futbol takımlarının en üst Kadınlar Ligi'ne alınmasına karar verildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla kadın liglerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin önemli kararlar aldı. Buna göre; federasyona yazılı başvuruda bulunan Altay, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kadın şubelerinin belirlenecek kriterleri sağlamaları koşuluyla yeni oluşturulacak en üst Kadınlar Ligi'ne alınmasına karar verildi.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 20.09.2021 tarihli toplantısında, kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla kadın liglerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin önemli kararlar almıştır.

FIFA ve UEFA'nın çok önemsediği ve yeni düzenlemeler getirdiği bu branşta yeni bir yapı oluşturulması kapsamında, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yer alan kulüplerimize kadın futbolu branşı açma planları sorulmuş ve 6 Süper Lig kulübümüz 2021-2022 sezonundan itibaren takım oluşturarak liglere katılım sağlayacağını bildirmiştir.

Bu çerçevede Federasyonumuza yazılı başvuruda bulunan Altay, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş. ve Trabzonspor A.Ş. Süper Lig kulüplerimizin kadın şubelerinin belirlenecek kriterleri sağlamaları koşuluyla yeni oluşturulacak en üst Kadınlar Ligi'ne alınmasına karar verilmiştir.

Liglerin düzenlenmesi, yapısı ve statülere dair hazırlıklar en kısa sürede tamamlanarak kamuoyuna duyurulacaktır."


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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