Son dakika: TFF, Takım Harcama Limitleri'ni açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020-21 Sezonu 2'nci Transfer ve Tescil dönemi Takım Harcama Limitleri'ni açıkladı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni 2'nci transfer tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. Süper Lig kulüplerinin 2'nci transfer tescil dönemi Takım Harcama Limitleri şu şekilde:

TakımTakım Harcama Limiti TLYüzde 15 Sapma Dahil Tutar TL

1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK243.120.710279.588.8162. TRABZONSPOR178.678.204205.479.9353. BEŞİKTAŞ294.195.196338.324.4754. DEMİR GRUP SİVASSPOR198.222.737227.956.1485. AYTEMİZ ALANYASPOR97.799.097112.468.9616. GALATASARAY434.336.995499.487.5457. FENERBAHÇE356.433.786409.898.8548. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ136.137.671156.558.3229. FRAPORT TAV ANTALYASPOR101.713.928116.971.01710. KASIMPAŞA125.868.114144.748.33111. GÖZTEPE79.831.27491.805.96512. GENÇLERBİRLİĞİ64.299.47173.944.39213. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR94.241.155108.377.32814. YUKATEL DENİZLİSPOR94.243.985108.380.58315. ÇAYKUR RİZESPOR152.137.575174.958.21116. YENİ MALATYASPOR92.275.743106.117.10417. HES KABLO KAYSERİSPOR60.427.44169.491.55718. MKE ANKARAGÜCÜ83.311.85395.808.63119. ATAKAŞ HATAYSPOR92.148.829105.971.15320. BB ERZURUMSPOR92.148.829105.971.15321. FATİH KARAGÜMRÜK92.148.829

105.971.153

Kaynak: Demirören Haber Ajansı