Son dakika! TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı yetkililerinin bir araya geldiği toplantı sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı yetkililerinin bir araya geldiği toplantı sona erdi. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, yeni sezon planlamasıyla ilgili görüşmelerin yapıldığı bildirildi. Toplantıda kulüplerin, yabancı futbolcu sayısı konusundaki görüşlerini de federasyon yetkililerine aktardığı kaydedildi. Yayıncı kuruluş yetkililerinin de toplantının bir bölümünde yer aldığı belirtildi. Kaynak: AA