Son dakika! TFF, eski Akhisarspor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel için taziye mesajı yayımladı
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Son dakika! TFF, eski Akhisarspor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel için taziye mesajı yayımladı

Son dakika! TFF, eski Akhisarspor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel için taziye mesajı yayımladı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün vefat eden eski Akhisarspor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel için başsağlığı mesajı paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün vefat eden eski Akhisarspor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel için başsağlığı mesajı paylaştı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Akhisarspor Kulübünün eski başkanı Hüseyin Eryüksel'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hüseyin Eryüksel, Akhisarspor'un Süper Lig'e çıktığı dönem de dahil olmak üzere uzun yıllar başkanlığını yapmıştı. Merhum Hüseyin Eryüksel'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Akhisarspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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