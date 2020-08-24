Son Dakika: TFF, Beşiktaş ve Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı Son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri, Fenerbahçe'de bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri, Fenerbahçe'de bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Yapılan kontrol sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu ile Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü de sosyal medyadan yayımladığı mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübünde Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA