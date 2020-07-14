Son dakika! TFF, 33. hafta maçlarının gün ve saatleri değiştirildi!
TFF, 33. hafta programında değişikliğe gitti.
14.07.2020 20:06 | Son Güncelleme: 14.07.2020 20:24
TFF, 33. hafta programında değişikliğe gitti. 19 Temmuz Pazar günü 7 maç aynı saatte oynanacak.
Galatasaray'ın Cuma günü oynayacağı Göztepe maçı Cumartesi gününe alınırken Cumartesi günü şampiyonluğu belirleyebilecek Başakşehir - Kayserispor ve Trabzonspor - Konyaspor maçları Pazar'a alındı.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi de yine Pazar günü saat 21: 00'de oynanacak.
Kaynak: Hürriyet