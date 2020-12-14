Tevfik Göksu: İBB başkanlık makamı 'yandık, bittik, öldük' deme makamı değildir
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Tevfik Göksu: İBB başkanlık makamı 'yandık, bittik, öldük' deme makamı değildir

14.12.2020 20:45 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:55
Tevfik Göksu: İBB başkanlık makamı 'yandık, bittik, öldük' deme makamı değildir

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nin aralık ayı oturumunda konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nin aralık ayı oturumunda konuştu. Göksu, "İBB Başkanlık makamı 'yandık, bittik, öldük' deme makamı değildir 'yaptık, yapacağız' deme makamıdır" dedi.

İBB Meclisi'nin aralık ayı oturumları Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde başladı. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan meclisin ilk oturumu siyasi partilerin grup başkanvekillerinin gündem konuşmalarıyla başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu konuşmasında 5 yıl sonra CHP yönetiminin "temel atmama, musluk açma ve borçlanma törenleri" ile hatırlanacağını söyledi. Göksu, "Dünyada borçlandığı için tören yapan belediye var mı? Hangi travmayı geçiriyorsunuz? Düğünle dernekle borçlanmamı olur?" dedi. Halk Ekmek büfelerinin eksikliği nedeniyle başlayan tartışmaya da değinen AK Parti-MHP grubunun yeni büfelerin açılmasını engellemediğini öne sürdü. Göksu, Halk Ekmek'in ekmek dağıtmayı beceremediğini savunarak, "Tekliflerinde yeni bir büfe yok. Ama şark kurnazlığı var. CHP'nin Sancaktepe'den adayı olmuş. Halk Ekmek'in başındaki kişiye yetkimizi verelim, o da yandaşlara, örgütlere büfeleri dağıtsın. Bu meclis yetkisini kimseye devretmez" dedi.İstanbul'daki salgına ilişkin alınan önlemler ilgili de eleştirilerde bulunan Göksu "İstanbul'da bulaşın merkezi toplu taşıma. İBB'nin pandemi ile ulaşımla, gıda ve lojistikle ilgili stratejik eylem planı var mı? İBB Başkanı'nın ağzından bunlarla ilgili bir şey duydunuz mu? Kameraları görünce 'yandık, bittik, öldük…' İBB Başkanlık makamı 'yandık, bittik, öldük' deme makamı değildir 'yaptık, yapacağız' deme makamıdır" dedi. Göksu pandemiye karşı 7 öneri sıraladı ve İstanbul'da şu an atıl durumdaki 66 bin okul servisinin geçici olarak toplu taşımada kullanılmasını önerdi.


- İstanbul
Tevfik Göksu: İBB başkanlık makamı 'yandık, bittik, öldük' deme makamı değildir
Tevfik Göksu: İBB başkanlık makamı 'yandık, bittik, öldük' deme makamı değildir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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