Son dakika! TESK Genel Başkanı Palandöken'den elektrik ve doğal gazda indirim çağrısı Açıklaması
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Son dakika! TESK Genel Başkanı Palandöken'den elektrik ve doğal gazda indirim çağrısı Açıklaması

Son dakika haberlerine göre Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerde elektrik ve doğal gaz kullanımının arttığını, iş yerlerinin kapalı olduğu dönemde bile faturaların geldiğini belirterek, elektrik ve doğal gaz...

Son dakika! TESK Genel Başkanı Palandöken'den elektrik ve doğal gazda indirim çağrısı Açıklaması
15.09.2020 10:53 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:57

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerde elektrik ve doğal gaz kullanımının arttığını, iş yerlerinin kapalı olduğu dönemde bile faturaların geldiğini belirterek, elektrik ve doğal gaz fiyatında indirim yapılmasını istedi.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle vatandaşların her zamankinden çok evde kaldıklarına işaret etti, işleri yavaşlayan esnafın da kış döneminde elektrik ve doğal gaz faturalarını ödemekte zorluk çekeceğini vurguladı.

Mart-mayıs döneminin salgın nedeniyle yoğun kısıtlamalarla geçtiğini hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:

"(Evde kal) çağrılarına uyan vatandaşlarımız elektriği geçtiğimiz yıla göre daha çok tüketirken, genelgeyle bir süre iş yerini hiç açamayan esnafımızın da bu süreçte elektrik ve doğal gaz tüketimi devam etti. Bu nedenle, kış aylarına da yavaş yavaş girerken elektrik ve doğal gazda kayda değer bir indirim yapılması, pandemide maliyetleri artıp kazancı düşen esnaf ile işten çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğiyle ayakta kalmaya çalışan milyonlarca vatandaşımıza yapılacak büyük bir destek olacaktır."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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