Son dakika! TESK Başkanı Palandöken, yerli ürünlerin dizi ve filmlerde tanıtılmasını önerdi
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Son dakika! TESK Başkanı Palandöken, yerli ürünlerin dizi ve filmlerde tanıtılmasını önerdi

10.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 10.01.2021 10:54
Son dakika! TESK Başkanı Palandöken, yerli ürünlerin dizi ve filmlerde tanıtılmasını önerdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle tüm dünyada evlerde televizyon başında geçirilen zamanın arttığına işaret ederek, "Bu durumu ülkemizin ve yerli ürünlerin tanıtımı için fırsata çevirmeliyiz.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle tüm dünyada evlerde televizyon başında geçirilen zamanın arttığına işaret ederek, "Bu durumu ülkemizin ve yerli ürünlerin tanıtımı için fırsata çevirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin dizi film ihracatındaki artışa dikkat çekti. Palandöken, "200'ün üzerinde ülkeye ihraç edilen yüzlerce dizi, milyonlarca farklı kişi tarafından farklı coğrafyalarda izleniyor. Öyle ki dizi film ihracatında ABD'den sonra ikinci sıraya yükseldik." değerlendirmesinde bulundu.

Salgında televizyon başında geçirilen sürenin arttığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu durumu ülkemizin ve yerli ürünlerin tanıtımı için fırsata çevirmeliyiz. İhraç ettiğimiz dizi ve filmlerde ülkemize ait doğal güzellikler ve tarım ürünleri daha fazla işlenmeli. Ülkemizde, çay, fındık, kiraz, incir, lokum, domates, kayısı, Antep fıstığı, ceviz, zeytin gibi birçok üründeki kalitemiz ile dünyaya adımızı duyuyoruz. Bununla birlikte, mobilya sektörünün tanıtımı için de dizi filmler önemli birer araç. Hem ülkemizin tanıtımı hem turist sayısını artırmak hem de sektörel bazda ihracatın da artması için bu ürünler ve ülkenin doğal güzellikleri dizi ve filmlerde daha çok yer almalı. Kültür ve Turizm Bakanlığının da bu konudaki destek ve teşvikleri ile yapımcı ve senaristlere büyük görev düşüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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