Son dakika... Tescilli ürün "boncuk fasulye"de hasat başladı
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Son dakika... Tescilli ürün "boncuk fasulye"de hasat başladı

Son dakika haberleri... Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaklaşık bin 600 dekar alanda üretilen "Pazarcık boncuğu" olarak bilinen fasulyede hasat başladı.

Son dakika... Tescilli ürün
07.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:30

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaklaşık bin 600 dekar alanda üretilen "Pazarcık boncuğu" olarak bilinen fasulyede hasat başladı.

İlçe rakımının yüksek ve hava sıcaklığının fazla olmaması fasulyeye farklı bir lezzet verirken, kılçıksız ve dış yüzeyinin parlaklığı gibi özellikleri ile ürün İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa, Sakarya'nın yanı sıra diğer birçok ilden rağbet görüyor.

Pazaryeri Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, AA muhabirine, alternatif ürün olarak Pazaryeri üreticisinin kurtarıcısı konumundaki fasulyede hasadın başladığını söyledi.

Sert, bölgede fasulyeden ekmeğini kazanan 500'den fazla aile olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlçeye özgü olan boncuk fasulyesinde hasat başladı. Parlak yüzeyli ve kılçıksız olan, tescilli ürünümüzü üreticilerimiz hasat ediyor. Yaklaşık bin 600 dönümde ekili olan boncuk fasulyesinde, dönüme bir ton verim bekliyoruz. Şu an hasadımız başladı, gayet de iyi gözüküyor. Çok değerli olan ürünümüzün alımı 7 ila 7,5 lira seviyesinde başladı. Fiyatların düşmeden bu seyirde gitmesini umuyoruz."

Üreticilerin umduğunu bulmasını dileyen Sert, "Ürünler gayet güzel gözüküyor. Bizler Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak da her sorunda üreticilerin yanındayız. Çiftçilerimiz bizlere ulaşıp yardım alabilirler, herkese bereketli hasat diliyorum." şeklinde konuştu.

Üretici Birol Gurulkan da 2 dönümlük arazide ekili olan fasulyede hasada başladığını belirtti.

Aile bireyleriyle birlikte tarlaya giderek fasulye topladıklarını anlatan Gurulkan, "Bu sene tescilli boncuk fasulyesinin hasadına başladık, inşallah bereketini görürüz. Bir yıldır bekledik, bereketli olur ve emeğimizin karşılığını alırız. İlk alımlar 7-7,5 lira ile başladı." dedi.

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Kaynak: AA

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