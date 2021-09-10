Teröristlerin yuvası olan Zore Deresi vatandaşların Piknik alanı oldu

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesi ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesi sınırları arasında bulunan ve 1985 ile 2000 yılları arasında Pkk'lı teröristlerin eğitim gördüğü ve yuvalandığı alan olarak bilinen doğa harikası Zore Deresinin, bölgede yürütülen başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlenmesiyle vatandaşların yeni piknik alanı oldu.

Terör korkusu nedeniyle 36 yıldır vatandaşların ayak basmadığı Zore Deresine giden bölgedeki vatandaşlar, vadideki doğal göletlerde yüzerek piknik yapıyor. Teröristlerden dolayı Zore Deresinin korkunç bir yer olarak bilindiğini belirten vatandaşlardan Kemal Belge, son zamanlarda devletin yürütüğü kararlı mücadele sonucunda bölgenin teröristlerden arındığını belirterek her yerin güvenli hale geldiğini söyledi. Belge, "Devletimizin kararlı mücadelesi neticesinde terör örgütlerinin barındığı, kamp yaptığı, yuvalandığı yerler darmadağınık olmuş ve terör örgütünün şu anda barınabileceği hiç bir yer kalmamıştır. Bu alan daha önce 50, 60 ve hatta 100'den fazla teröristin barındığı ve eğitim gördüğü bir yerdi. Terör örgütü PKK'nın yuvası olarak bildiğimiz bu Zore Deresi, hakikaten aklımızda kötü ve korkunç bir yer olarak kalmıştı. Ama devletimizin yürütüğü başarılı operasyonlar neticesinde buralarda hiç bir terör örgütü üyesi bırakmadı ve bu gün buraya şehit yakınları arkadaşlarım ile birlikte piknik yapmaya geldik. Batman'dan ve çevre ilçelerden birçok vatandaş buraya gelerek piknik yapmaktadır. Devletimizin bu kararlı mücadelesi devam ettiği sürece ülkemizin her noktası terör örgütünden arınacak. İnşallah bütün bölgelerimiz, bütün dağlarımız, bütün ovalarımız ve bütün derelerimiz piknik yerleri haline gelecektir" dedi.

"Terör yuvasıydı piknik alanımız oldu"

Teröristlerin kıskacında olan derenin piknik alanı olduğunu belirten Zore Deresi civarındaki köylerde yaşayan vatandaşlardan Yunus Bozkurt, "Yıllardan beri PKK'nın kıskacında olan bu çok güzel doğal piknik alanı, devletimizin başarılı operasyonları sonrasında şimdi vatandaşların dinlenme ve piknik alanı oldu. Buraya benzer birçok piknik alanımız var. İnşallah gönül rahatlığıyla buralarda kullanacağız. Devletimize bu konuda minnettarız" diye konuştu.

Zore Deresine en yakın köyde yaşadığı halde dereye ilk kez indiğini belirten bir vatandaş da 30 yılı aşkındır dereye yakın bir köyde yaşadığı halde ilk defa buraya geldiğini söyledi.

Bölgenin terör örgütü PKK'dan temizlenmesinin ardından gruplar halinde ziyaretçi akınına uğrayan Zore Deresi, bozulmamış doğal şelalesi, göletleri ve sık ormanlarıyla doğa sevenleri kendine hayran bırakıyor.