Son dakika: Teröristlere yardım ettiği öne sürülen kişinin CHP Kırıkhan üyesi olduğu ortaya çıktı
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Son dakika: Teröristlere yardım ettiği öne sürülen kişinin CHP Kırıkhan üyesi olduğu ortaya çıktı

20.03.2021 22:46 | Son Güncelleme: 20.03.2021 23:13
Son dakika: Teröristlere yardım ettiği öne sürülen kişinin CHP Kırıkhan üyesi olduğu ortaya çıktı

Son dakika haber... HATAY'ın Kırıkhan ilçesi Kaletepe Mahallesi'nde, 2 gün önce İlçe jandarma Komutanlığı ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından çiftlik evine yapılan operasyonda 1'i yaralı olarak yakalanan 2 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen Mehmet K.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesi Kaletepe Mahallesi'nde, 2 gün önce İlçe jandarma Komutanlığı ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından çiftlik evine yapılan operasyonda 1'i yaralı olarak yakalanan 2 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen Mehmet K.'nın CHP Kırıkhan ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi olduğu ve aynı zamanda Hatay Vatanını Sevenler Federasyonunun rozetini takıp Kırıkhan ilçe Temsilciliği yaptığı iddia edildi.

Kırıkhan ilçesine bağlı Kaletepe Mahallesi'nde 18 Mart Perşembe günü jandarma ve Polis Özel Harekat ekiplerince düzenlenen operasyonda 1'i yaralı 2 terörist yakalandı. Ayrıca, operasyonda yakalanan Mehmet K.'nın 2 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan Mehmet K.'nın, CHP Kırıkhan ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi olduğu ve aynı zamanda Hatay Vatanını Sevenler Federasyonunun rozetini takıp Kırıkhan ilçe Temsilciliği yaptığı ileri sürüldü. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte CHP yönetim kurulu tarafından yapılan toplantı sonrası Mehmet K.'nın partiden ihraç edildiği öğrenildi. Ayrıca, Hatay Vatanını Sevenler Federasyonu il başkanı, teröristlere yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen Mehmet K.'nın Derneğe üyeliği ile ilgili yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  

"Federasyonumuzun adını hiç kimse kirletemez. Kendisini vatansever, milliyetçi olarak tanıtan bu teröristin kamufle olmak için federasyonumuzun adını kullanmasına asla müsaade etmeyiz. Bu haine Federasyonumuzun rozetini takmıştık ancak güvenlik soruşturması tamamlanmadığı için resmi üyeliğini gerçekleştirmemiştik."

Mehmet K.'nın gözaltında olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


Son dakika: Teröristlere yardım ettiği öne sürülen kişinin CHP Kırıkhan üyesi olduğu ortaya çıktı
Son dakika: Teröristlere yardım ettiği öne sürülen kişinin CHP Kırıkhan üyesi olduğu ortaya çıktı
Son dakika: Teröristlere yardım ettiği öne sürülen kişinin CHP Kırıkhan üyesi olduğu ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar CERİTOĞLU

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