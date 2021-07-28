Son dakika haberleri... Teröristlere kıyafet temin eden eski öğretmen tutuklandı
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Son dakika haberleri... Teröristlere kıyafet temin eden eski öğretmen tutuklandı

Son dakika haberleri... Teröristlere kıyafet temin eden eski öğretmen tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da, teröristlere kıyafet temin eden KHK ile ihraç edilen eski öğretmen jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon ile yakalandı.

Adıyaman'da, teröristlere kıyafet temin eden KHK ile ihraç edilen eski öğretmen jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon ile yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri soruşturma kapsamında teröristlerin kırsal bölgede üzerine giydikleri kıyafetleri temin eden E.Ç.'ye yönelik operasyon düzenledi. KHK ile ihraç edilen E.Ç.'nin Diyarbakır'dan temin ettiği 3 adet kıyafeti bir başka milis aracılığıyla teröristlere gönderdiği tespit edildi. Gözaltına alınan E.Ç., jandarma karakolunda tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan konuyla ilgili ismi öğrenilmeyen bir şahsın daha gözaltında olduğu ve sorgusunun devam ettiği öğrenilirken Adıyaman genelinde teröristlere yardım ve yataklıkta bulunan şahıslara yönelik soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(Cihan Kizir/İHA)

Son dakika haberleri... Teröristlere kıyafet temin eden eski öğretmen tutuklandı
Son dakika haberleri... Teröristlere kıyafet temin eden eski öğretmen tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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